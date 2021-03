Ue: Broyer (S&P Global Ratings), l'Europa non rischia lo stesso aumento di inflazione degli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E non cambierà - aggiunge - nei prossimi anni, perché l'atteggiamento dei Governi europei non sta diventando più espansivo e potrebbe anzi tornare lievemente restrittivo nel 2022". Il mercato tuttavia si aspetta soltanto nuove misure di stimolo. "La Bce può comunque dire di essere pronta ad aumentare il ritmo del Qe. In ogni caso Lagarde dovrà utilizzare le nuove proiezioni dello staff Bce per far capire che l'attuale aumento dei prezzi è temporaneo e legato a fattori non ricorrenti. Ma nel 2022 l'inflazione sottostante tornerà a scendere e la prospettiva di un rialzo a medio termine resta modesta", ha concluso Broyer. (Res)