Usa: Biden nomina 2 donne generali a 4 stelle e promette “basta molestie nelle Forze armate”

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato due donne generali a 4 stelle, in concomitanza con la Giornata internazionale per i diritti delle donne. Lo riferisce la stampa Usa, riportando che l’inquilino della Casa Bianca si è impegnato a "porre fine al flagello delle violenze sessuali" nelle Forze armate. Jacqueline D. Van Ovost, dell'Aeronautica statunitense, e Laura J. Richardson, dell'esercito, sono le due donne promosse da Biden, la cui amministrazione ha chiarito che intende affrontare la questione delle molestie e delle violenze sessuali tra i militari, ordinando il mese scorso a una commissione del Pentagono - a guida civile - di indagare sulla questione. "Dobbiamo affrontare il problema delle violenze sessuali e delle molestie” ha detto Biden in un discorso alla Casa Bianca. “Sono abominevoli e sbagliate, nel nostro esercito tanta parte della coesione e dell’unità si basa sulla fiducia che i tuoi compagni di servizio ti sostengano” ha proseguito il capo di Stato. Il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha affermato a sua volta che affrontare il problema delle molestie e delle violenze sessuali tra le Forze armate è una delle sue massime priorità.(Nys)