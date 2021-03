Argentina-Israele: allo studio possibilità di cooperazione su fase 3 e produzione vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il Covid-19 elaborato dall'Istituto israeliano per la ricerca biologica (Iibr), che ha attualmente raggiunto la fase 3 di sperimentazione, potrebbe essere prodotto anche in Argentina. Lo ha annunciato, secondo quanto si legge in una nota ufficiale del ministero degli Esteri di Buenos Aires, l'ambasciatore argentino in Israele, Sergio Urribarri, al termine di un incontro tenutosi oggi a Gerusalemme con le autorità del Hadassah Hospital e dell'Iibr. "Il collegamento tra l'Argentina e l'ospedale Hadassah è stato uno dei primi compiti a cui mi sono dedicato quando sono arrivato in Israele e da allora, è stato stabilito un legame con questo ospedale, che è tra i più importanti in Israele e nel mondo", ha riferito Urribarri. "L'offerta che ci stanno facendo è, da un lato, la possibilità di realizzare la fase 3 in Argentina, per la quale sarebbero richiesti tra 24 mila e 30 mila volontari, ma anche creare una linea di produzione in Argentina, che sarebbe la prima al mondo, per la quale sarebbe necessario trovare un'azienda farmaceutica argentina che faccia da partner locale", ha proseguito. (segue) (Abu)