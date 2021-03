Giappone: crescita quarto trimestre rivista al ribasso all'11,7 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione del Giappone è calato al 2,9 per cento nel mese di gennaio, un decimo di punto in meno rispetto a dicembre 2020 nonostante lo stato di emergenza in vigore dal 7 gennaio in oltre una decina di prefetture del Paese a causa della pandemia. Lo attestano i dati pubblicati dall'ente statistico di quel Paese. Il tasso di disoccupazione della terza economia globale è calato costantemente da ottobre, quando aveva toccato il 3,1 per cento. A sostenere l'impiego è stata soprattutto la spesa pubblica, che ha compensato in parte le ricadute dell'emergenza pandemica. La ripresa dell'occupazione ha interessato soprattutto il settore sanitario, uno tra i principali motori dell'impiego in Giappone assieme alle vendite al dettaglio. In crescita anche i posti di lavoro nel settore manifatturiero, che la scorsa estate avevano registrato un calo marcato. La stabilità del mercato del lavoro è stato uno dei punti di forza strutturali dell'economia del Giappone, che negli ultimi due trimestri è cresciuta rispettivamente del 5,3 e del 3 per cento. Nel 2020 la disoccupazione in Giappone è aumentata in media al 2,8 per cento nel 2020, rispetto al 2,4 per cento del 2019. (segue) (Git)