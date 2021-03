Giappone: crescita quarto trimestre rivista al ribasso all'11,7 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core dei prezzi al consumo del Giappone ha registrato un calo dello 0,6 per cento su base annua nel mese di gennaio. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che cita i dati ufficiali forniti dal governo giapponese. Gennaio segna il sesto mese consecutivo di calo dell'indice, a conferma delle pressioni deflattive causate dalla pandemia di coronavirus. L'indice core dei prezzi al consumo tiene conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi, ma non dei prezzi dei prodotti alimentari freschi. La contrazione registrata a gennaio è leggermente inferiore rispetto alle attese degli economisti, e al calo dell'1 per cento registrato nel mese di dicembre. (segue) (Git)