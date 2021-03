Giappone: crescita quarto trimestre rivista al ribasso all'11,7 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha chiuso il 2020 con una contrazione economica del 4,8 per cento, nonostante la crescita registrata nel quarto trimestre dello scorso anno. Tra ottobre e dicembre dello scorso anno il Pil è cresciuto del 3 per cento, una significativa decelerazione rispetto alla crescita del 5,3 per cento registrata nel trimestre precedente, e non abbastanza per compensare la pesante contrazione causata nei mesi precedenti dalla pandemia di coronavirus. I dati ufficiali confermano però un rimbalzo dei consumi e delle esportazioni nel secondo semestre 2020: i consumi privati, che rappresentano oltre la metà dell'economia giapponese, sono aumentati del 2,2 per cento tra ottobre e dicembre scorsi, meno del 5,1 per cento registrato nel trimestre precedente. (Git)