Thailandia: coronavirus, aziende chiedono autorizzazione per importazione autonoma vaccini

- Ospedali e case farmaceutiche della Thailandia hanno chiesto al governo di quel Paese l'autorizzazione ad importare indipendentemente vaccini contro la Covid-19, per rispondere alla domanda dei cittadini thailandesi più ricchi e della aziende che intendono accelerare l'immunizzazione dei loro dipendenti. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". La Thailandia ha dato il via al proprio programma di vaccinazione nazionale il primo marzo scorso, e per il momento il governo ha autorizzato in tale ambito la distribuzione gratuita negli ospedali di due soli vaccini: quello sviluppato dall'azienda britannica AstraZeneca, e quello della società cinese Sinovac. Diverse imprese private puntano però ad offrire vaccinazioni anticipate a quanti siano disposti a pagare. Le autorità di Bangkok hanno espresso una posizione flessibile in merito alle importazioni di vaccini da parte del settore privato, e almeno una società farmaceutica con sede negli Usa e un operatore di strutture ospedaliere hanno già formulato domande per la concessione di autorizzazioni d'importazione. Paisal Dunkhum, segretario generale della Food and Drug Administration thailandese, ha dichiarato che il governo è "aperto all'importazione di vaccini da parte di aziende private, dal momento che ciò aiuterebbe ad accelerare il progresso del nostro programma di inoculazione nazionale". (Fim)