8 marzo: Bonetti, su parità di genere di puntiamo al 50 per cento, ora o mai più

- L'Europa "ci chiede il 33 per cento" di posti riservati al lavoro femminile, "ma noi vogliamo arrivare almeno al 50. Arrivare ai due terzi delle donne che lavorano vuol dire per il Sud d'Italia moltiplicare per due le donne che oggi lavorano: significa aumentare del 50 per cento la presenza di donne che lavorano in alcuni settori strategici". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti ai microfoni di "Zapping" su Rai Radio1. "E' chiaro che stiamo parlando di progetti molto ambiziosi", ma "o lo facciamo adesso con le risorse del Next Generation Eu, o non avremo più un'altra occasione", ha concluso.(Rin)