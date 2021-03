Auto: Tavares (Stellantis) rassicura i sindacati francesi, stabilimenti non verranno chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Stellantis, Carlos Tavares, ha incontrato oggi i sindacati dell'ex Peugeot Societe Anonyme (Psa), gruppo francese che si è unito con Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Lo riferiscono i media francesi, secondo i quali Tavares durante i colloqui ha garantito che non verranno chiusi siti in Francia. "Ha detto che è la performance che protegge i siti e che i risultati del 2020 mostrano che in Francia siamo abbastanza competitivi", ha detto Christine Virassamy, sindacalista per la Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), citata dai media francesi. Tavares ha inoltre posto l'accento sull'elettrificazione delle auto in Stellantis. (Frp)