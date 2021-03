Usa: in Wyoming revocate restrizioni anti-Covid e obbligo mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo altri Stati dell’Unione come Texas e Mississippi, anche il Wyoming revoca l’obbligo di indossare le mascherine e le altre restrizioni per arginare i contagi da Covid-19. Lo ha annunciato il governatore repubblicano Mark Gordon, sottolineando che le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 16 marzo. Il governatore ha motivato la decisione sottolineando che la situazione epidemiologica dello Stato consente un alleggerimento in tal senso. Tra le attività che potranno riaprire i battenti ci sono bar, ristoranti, fast food, piscine e palestre. La rivista “Forbes” sottolinea che il Wyoming è l’ultimo di una serie di Stati governati da repubblicani ad abbandonare le restrizioni anti-Covid, a partire dall’obbligatorietà della mascherina. Ad aprire la strada sulla via dell’allentamento sono stati Texas, Mississippi, Montana, Iowa and Nord Dakota.(Nys)