Usa: Biden terrà primo discorso ufficiale giovedì, a un anno dalla prima quarantena

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, terrà giovedì il suo primo discorso ufficiale alla nazione, se si esclude quello pronunciato durante la cerimonia di inaugurazione del 20 gennaio scorso. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che il giorno stabilito coincide con l’anniversario della prima quarantena negli Stati Uniti dovuta alla pandemia di Covid-19. Il capo dello Stato “parlerà dei sacrifici che il popolo americano ha dovuto affrontare nell'ultimo anno - ha precisato Psaki – e i gravi lutti che le famiglie e le comunità hanno sofferto". La portavoce ha tuttavia precisato che Biden “metterà in luce il ruolo che gli americani giocheranno in futuro per contrastare il virus e riportare il Paese alla normalità". Nelle ultime settimane si è discusso molto sulla stampa e nel dibattito politico Usa a proposito del discorso del presidente, rimandato fino a quasi due mesi dal suo insediamento alla Casa Bianca.(Nys)