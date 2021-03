Uruguay: Covid, quattro membri del governo in quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 63.837 casi di contagio e 651 decessi, l'Uruguay continua ad essere uno dei paesi in cui la pandemia risulta essere maggiormente sotto controllo. Il governo dell'Uruguay ha deciso di riaprire parzialmente le sue frontiere a partire dal primo febbraio, dopo la chiusura totale decretata a partire dal 20 dicembre fino al 6 gennaio dapprima e poi prorogata fino fino al 31 gennaio. La decisione, afferma il governo, viene presa considerando che, grazie alle misure adottate in precedenza, non si è raggiunto il picco di casi critici che si temeva. (segue) (Abu)