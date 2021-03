Paraguay: opposizione parlamentare presenta mozione di impeachment contro Abdo Benitez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del partito Liberale (Plra) del Paraguay, all'opposizione, hanno annunciato la presentazione di una mozione per la messa in stato d’accusa del presidente, Mario Abdo Benitez, e del vicepresidente, Hugo Velazquez. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il deputato liberale Celso Kennedy, secondo il quale altri gruppi parlamentari si uniranno alla mozione. Il Plra, seconda forza alla Camera, può contare su 29 voti in totale su 53 necessari per approvare la mozione (due terzi del totale). Lo stesso Kennedy ha ammesso che l'unica possibilità per portare a termine l'iniziativa è il verificarsi di una fronda nel partito Colorado, la forza politica al governo, in particolare la corrente che fa capo all'ex presidente Horacio Cartes. "Abbiamo la responsabilità storica di veicolare le richieste della cittadinanza", ha detto il deputato liberale, secondo il quale una delle motivazioni principali della decisione "è la corruzione nell'amministrazione pubblica". (segue) (Abu)