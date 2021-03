Usa: Cdc, persone completamente vaccinate possono riunirsi al chiuso senza mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone completamente immunizzate tramite il vaccino contro il Covid-19 possono riunirsi al chiuso con soggetti a loro volta completamente vaccinati. E’ quanto si legge nelle nuove linee guida dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc). I cittadini che hanno ricevuto entrambe le dosi necessarie ad attivare una risposta immunitaria adeguata al Covid non hanno bisogno di sottoporsi a quarantena o a tampone dopo il contatto con un positivo, a meno che non abbiano sintomi. I Cdc precisano inoltre che coloro che hanno ricevuto da due settimane la seconda e ultima dose possono visitare membri non vaccinati di una singola famiglia a basso rischio di malattie gravi, senza indossare maschere o rispettare il distanziamento. Questo, sottolinea il quotidiano “Washington Post”, consentirà a molti nonni vaccinati che vivono vicino a figli e nipoti non vaccinati di far loro visita per la prima volta da un anno. (segue) (Nys)