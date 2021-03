Argentina-Israele: allo studio possibilità di cooperazione su fase 3 e produzione vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sia il direttore dell'ospedale che il direttore dell'Istituto israeliano per la ricerca biologica, che sviluppano il vaccino, ci hanno detto che ritengono che il livello delle infrastrutture mediche e farmaceutiche nel nostro paese sia eccellente e che consenta di sviluppare la produzione in Argentina", ha aggiunto l'ambasciatore. "Hanno anche sottolineato il loro profondo interesse per il nostro paese come partner di questo progetto", ha sottolineato ancora Urribarri. Come concordato nella riunione, l'ospedale Hadassah sarà l'istituzione incaricata di organizzare e portare avanti gli sviluppi e i contatti futuri, sempre in coordinamento con l'Istituto israeliano per la ricerca biologica. Il prossimo passo sarà per entrambe le parti lavorare sull'analisi della normativa argentina per continuare ad analizzare la possibilità di approvare questa operazione. (Abu)