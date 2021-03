Ama: De Priamo (Fd'I), Raggi svuota azienda dopo 5 anni di fallimenti, è imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'entusiasmo della sindaca di Roma Virginia Raggi "per l'approvazione di tre bilanci di Ama, due dei quali in perdita, dopo cinque anni di governo appare davvero imbarazzante". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. "Tra continui cambi di manager e lotte intestine l'azienda ha fallito tutti gli obiettivi sia rispetto alla chiusura del ciclo dei rifiuti che al livello dei servizi di raccolta e spazzamento - aggiunge -. Ora emerge il vero obiettivo della coppia Raggi-Lemmetti: svalutare Ama per rifinanziarla a scopo propagandistico con ben 250 milioni di fondi pubblici che pagheranno quindi i romani. Nonostante questo ingente esborso pubblico chi governerà a breve la città si troverà una azienda con patrimonio e impiantistica azzerata, con tutti gli obiettivi di raccolta differenziata falliti eppure ridicolmente confermati per il futuro, con un evidente ritorno al modello novecentesco della raccolta stradale. Con quale faccia Raggi pensa che le banche ridiscuteranno le linee di credito in un simile quadro? Inoltre questo piano industriale perde ancora una volta l'occasione di integrare Roma Multiservizi in Ama per costruire una grande realtà che possa rilanciare Roma sul tema decoro rifiuti e aprire ad Ama una nuova stagione di rilancio della sua vocazione industriale in chiave sostenibile. Altro che risanamento - conclude - in Assemblea Capitolina sarà battaglia".(Com)