8 marzo: Di Maio, obiettivo è fare sì che non ci sia più bisogno di una data dedicata

- L’obiettivo della Giornata internazionale della donna "è fare sì che non ci sia più bisogno di una data dedicata per ricordare un principio che dovrebbe essere scontato: la parità di genere nei diritti, nel rispetto reciproco, nei salari". Lo ha scritto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in un post su Facebook. "Come persone delle istituzioni e come cittadini abbiamo ancora tanto lavoro da fare per raggiungere questi obiettivi e le donne saranno le figure chiave in tutto ciò che è più strategico per il nostro presente e per il nostro futuro: la transizione ecologica, la ripresa economica, il benessere della società. Un augurio a tutte le donne e soprattutto a chi in questa pandemia ha combattuto senza sosta. Buon 8 marzo", ha scritto. (Res)