Uruguay: Covid, quattro membri del governo in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro i membri dell'esecutivo del presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, entrati in quarantena a partire da oggi come contatti diretti di un caso di Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso presidente, precisando che si tratta della ministra dell'Economia, Azucena Arbeleche, del ministro dell'Industria, Omaar Paganini, il segretario della Presidenza, Alvaro delgado, e il prosegretario della Presidenza, Rodrigo Ferres. Ad aver contratto l'infezione da nuovo coronavirus è stato il direttore dell'Ufficio di Bilancio, Isaac Alfie, ricoverato con sintomi moderati. Esente invece dal dover compiere il protocollo di isolamento lo stesso presidente, che negli ultimi giorni non ha tenuto riunioni con Alfie. (segue) (Abu)