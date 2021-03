Usa: approvato status di protezione temporanea per i migranti venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato l’approvazione dello status di protezione temporanea (Tps) per i 350 mila migranti venezuelani residenti nel paese nordamericano. La misura, se non prorogata, sarà in vigore fino a settembre 2022. I beneficiari di Tps devono dimostrare di aver vissuto negli Stati Uniti prima dell'8 marzo 2021, la misura non è applicabile per coloro che arrivano dopo tale data. L'ex presidente, Donald Trump, ha valutato la possibilità di adottare una misura simile durante la amministrazione ma ha mai concretizzato tale proposito e i senatori repubblicani hanno bloccato una proposta del Partito democratico del 2019 in tal senso. Istituito dal Congresso degli Stati Uniti attraverso l'Immigration Act del 1990, il Tps è un programma temporaneo e rinnovabile che fornisce protezione dall’estradizione e l'opportunità di richiedere un permesso di lavoro per i cittadini stranieri di determinati paesi, in particolare a coloro che non possono tornare in sicurezza nel paese di origine a causa a calamità naturali, conflitti armati o altre condizioni straordinarie.(Nys)