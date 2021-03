Usa: dipartimento di Stato revoca licenza speciale a imprenditore israeliano Gertler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha revocato la licenza speciale concessa dall’amministrazione dell’ex presidente, Donald Trump, all’imprenditore miliardario israeliano Dan Gertler, ripristinando le sanzioni contro di lui per presunta corruzione nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). E’ quanto si legge in una nota ufficiale del dicastero. Gertler, magnate israeliano del settore minerario, ha ottenuto una licenza speciale dall'amministrazione Trump che gli ha permesso di effettuare transazioni internazionali di denaro, bloccate in precedenza dalle sanzioni Usa imposte nel 2017 e rinnovate nel 2018. "La licenza precedentemente concessa a Gertler non è coerente con i forti interessi della politica estera americana nella lotta alla corruzione in tutto il mondo, inclusi in particolare il contrasto alla corruzione e la promozione della stabilità nella Repubblica democratica del Congo", ha spiegato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. (segue) (Nys)