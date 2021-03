Covid: Mulè, vicinanza e cordoglio per la scomparsa del luogotenente D’Amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla famiglia del luogotenente carica speciale Arturo D'Amico, comandante della stazione Carabinieri di Campomarino (Cb), e a tutta l'Arma dei Carabinieri "desidero far arrivare la mia vicinanza e il mio cordoglio. Il decesso del comandante D'Amico a causa del Covid è l'ennesimo, tragico tributo pagato dalle Forze armate in questa terribile pandemia". Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa.(Com)