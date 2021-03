Usa-Regno Unito: inviato speciale clima Kerry incontra premier Johnson e autorità istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- John Kerry, inviato speciale per il clima del presidente degli Stati Uniti, ha incontrato oggi il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak, il ministro degli Esteri Dominic Raab, il ministro per gli Affari economici Kwasi Kwarteng e il presidente designato della 26ma conferenza Cop26, Alok Sharma. Lo riferisce il dipartimento di Stato. “Oggi abbiamo deciso di lavorare a stretto contatto per ridurre le nostre emissioni e per riunire tutti i paesi, soprattutto le principali economie mondiali, per rafforzare l'ambizione climatica”, si legge in una dichiarazione congiunta di Kerry e Sharma. “L'imminente vertice dei leader sul clima del presidente Joe Biden e la riunione dei leader del G7 che sarà ospitata dal Regno Unito sono entrambe opportunità fondamentali per creare slancio sulla strada per la COP26 a Glasgow”, prosegue il comunicato ufficiale. “I nostri paesi – spiega ancora la nota - sono pienamente impegnati a raggiungere zero emissioni di gas serra entro il 2050. Abbiamo anche deciso di lavorare con altri paesi per aiutare i più vulnerabili del mondo ad adattarsi e rispondere agli effetti climatici e per aumentare i finanziamenti e gli investimenti privati sia per la mitigazione che per l'adattamento. Non vediamo l'ora di lavorare con tutti i paesi per dar seguito al regolamento di Parigi e portare avanti con successo questioni negoziali più ampie”.(Nys)