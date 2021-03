Difesa: cordoglio ministro Guerini per scomparsa luogotenente Carabinieri Arturo D’Amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha inviato alla famiglia del luogotenente Arturo D’Amico e a tutta l’Arma dei Carabinieri giungano il suo cordoglio e profondi sentimenti di vicinanza. Guerini in una nota, appresa la notizia della scomparsa del luogotenente, Comandante della Stazione Carabinieri di Campomarino (Cb), deceduto in queste ore a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus, ha voluto inviare un messaggio ai familiari di D'Amico. “Voglio esprimere la mia vicinanza e quella del Governo all'Arma dei Carabinieri che oggi piange la scomparsa di un altro dei suoi uomini. L'Arma, da un anno in prima linea nella battaglia contro la pandemia, sta pagando un prezzo altissimo. A voi va la riconoscenza e l'affetto di tutto il Paese per l' importante e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con professionalità e sacrificio per garantire la sicurezza dei cittadini. Il vostro coraggio è esemplare. Grazie” ha concluso il ministro. (Com)