Sanità: Vincenzi (Pd Lazio), con nuove Tac la tecnologia è al servizio della salute dei cittadini

- L'arrivo della nuova Tac per l'ospedale san Giovanni Evangelista di Tivoli, insieme a quelle per Palestrina, Colleferro e Subiaco, "rappresenta un importante rinnovamento tecnologico nel sistema di cura nel bacino della Asl Roma 5 di cui c'era assolutamente bisogno". Lo afferma in una nota Marco Vincenzi, capogruppo del Pd al Consiglio regionale del Lazio. "Un'acquisizione che nasce dal lavoro che la Regione Lazio ha fatto all'interno dei finanziamenti Por Fesr, insieme alla stretta collaborazione con la Asl territoriale che si è impegnata nella immediata progettualità - aggiunge -. Nello specifico della nuova strumentazione per l'ospedale san Giovanni si tratta di un sistema tecnologicamente avanzato, caratterizzato da 128 slice per singola rotazione e da tempi di rotazione minimali, tali da consentire anche esami cardiologici, così come oncologici, per la valutazione dei noduli polmonari, di fusione delle immagini Pet, Tac, Rm, endoscopia virtuale, cardiovascolari e neurologici. Tutto in un sistema altamente compatto, così da assicurare maggiore comfort per operatore e paziente. Un ulteriore tassello che va a comporre il più ampio progetto, con la realizzazione del nuovo ospedale Tiburtino, che porterà un fondamentale miglioramento della vita dei cittadini del vastissimo territorio provinciale ad est di Roma, garantendo così il diritto alla tutela della salute e alle migliori cure possibili". (Com)