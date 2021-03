Usa: Casa Bianca, Harry e Meghan coraggiosi, forte legame tra noi e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, apprezza il coraggio dimostrato dal principe del Regno Unito, Harry, e dalla moglie Meghan Markle. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in riferimento all’intervista rilasciata dai due a Oprah Winfrey, durante la quale Meghan ha affermato di essere stata vittima di razzismo nel Regno Unito e da parte della casa reale di Londra, al punto da meditare il suicidio. "Ci vuole coraggio per farsi avanti e parlare della propria salute mentale e raccontare la propria storia personale, questo è certamente quello che pensa il presidente", ha spiegato Psaki, per poi rimarcare il forte legame tra Usa e Regno Unito. Il primo ministro britannico Boris Johnson si è rifiutato di commentare le dichiarazioni di Harry e Meghan, affermando che lui ha "sempre avuto la più grande stima per la regina e per il suo ruolo unificatore nel Paese e nel Commonwealth". Johnson si è tuttavia rifiutato di commentare il singolo episodio. Il leader del partito laburista, Keir Starmer, ha chiesto un'indagine più approfondita sulla questione, affermando che le accuse dovrebbero essere prese seriamente.(Nys)