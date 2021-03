Turismo: l'Italia alla fiera Itb Now di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è tra i protagonisti di Itb Now, l'edizione digitale della Fiera internazionale del turismo di Berlino (Itb), che quest'anno si tiene dal 9 al 12 marzo in formato virtuale in conformità alle restrizioni in vigore in Germania per il contenimento della pandemia di coronavirus. È quanto si apprende da un comunicato dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo. Nel testo si legge che le regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, le città di Genova, Bordighera e Sanremo, nonché la Repubblica di San Marino presenteranno con Enit la loro offerta turistica al pubblico di esperti. La partecipazione dell'Italia a Itb Now verrà aperta da una conferenza stampa a cui parteciperanno il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il presidente di Enit Giorgio Palmucci, il direttore di “Business Travel/Travel Talk” Oliver Graue, la direttrice dell'Enit per il marketing internazionale Maria Elena Rossi e Christian Lungarotti, dell'ambasciata italiana a Berlino. (Com)