Commercio: De Vito (M5s), solidarietà ad ambulanti in protesta, atto in Aula a Roma

- Il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito esprime "solidarietà ai 12 mila ambulanti romani che oggi hanno reclamato con forza l'applicazione del decreto rilancio del governo Conte 2, convertito in parlamento dalla maggioranza M5s-Pd-Leu, norma disapplicata dall'amministrazione capitolina e che prevede la proroga delle concessioni fino al 2032" e in un post su Facebook annuncia: "Proporrò ai capigruppo di presentare quanto prima un atto per verificare se tale disapplicazione di legge sia l'indirizzo che l'Aula intende impartire". (Rer)