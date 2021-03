8 Marzo: striscioni e simboli del femminismo, corteo tra strade Roma al grido "Non una di meno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al grido "Non una di meno", panuelos e striscioni fucsia, simbolo della lotta contro la violenza di genere, le donne tornano a colorare le piazze di Roma, dopo il flash mob di stamattina al Mef. "Se ci fermiamo noi, si ferma il mondo": è lo striscione in testa al corteo che da piazza dell'Esquilino sta sfilando per le vie della Capitale per lo sciopero femminista e transfemminista globale dell'8 marzo, lanciato dal movimento "Non una di meno", in occasione della Giornata internazionale della donna. Nonostante il maltempo e l'emergenza Covid, sono centinaia i dimostranti scesi in piazza, soprattutto donne, in marcia contro la violenza. Sui volti mascherine rosa o bianche con scritto 8 marzo, tantissimi i ragazzi col panuelo al collo. Tra striscioni di colore fucsia e slogan, ad animare la manifestazione anche il suono dei tamburi, balli e canti, insieme alla musica proveniente dalla cesse audio installate a bordo di un camioncino che accompagna il serpentone umano per le vie della città. "Insieme siam partite, insieme torneremo. Non una di meno", "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce", sono alcuni dei cori intonati dalle dimostranti e che riecheggiano tra i palazzi del centro di Roma tra simboli e slogan del femminismo. (segue) (Rer)