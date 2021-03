8 Marzo: striscioni e simboli del femminismo, corteo tra strade Roma al grido "Non una di meno" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo cori, ma anche tanti striscioni che colorano il corteo, come: "Ci insegnano la violenza pretendono la cura. A casa, scuola, nelle università, l'8 marzo non ci stiamo, scioperiamo", oppure "Contro la violenza maschile sulle donne. Non una di meno" e "vogliamo vivere libere. 8 Marzo tutto l'anno". Inoltre, a piazza all'Esquilino è stato costruito un "crucilerba" eco/trans/femminista dove le parole chiave di femminismo, transfemminismo, ecologismo e giustizia multispecie si intersecheranno simbolicamente. Al centro della piazza è stata creata una zona fuxia contro la violenza di genere "per ricordare che nella pandemia c'è bisogno di una zona libera dal patriarcato e dal neoliberismo patriarcale, in cui rivendicare i nostri diritti e le necessità enormi che abbiamo e che in questo ultimo anno si sono moltiplicate", spiegano le attiviste. Inoltre, con l'intento di lanciare un messaggio ancora più forte contro la violenza, lo sfruttamento e le discriminazioni, sempre a piazza dell'Esquilino, il movimento rilancia il flash mob muto: le dimostranti si sono sdraiate per terra rappresentando i corpi delle donne vittime di femmimicidio, 15 dall'inizio dell'anno. Sagomati sull'asfalto dalle attiviste con i gessi colorati, in un minuto di silenzio che passa mentre il traffico di via Cavour non si ferma. (segue) (Rer)