8 Marzo: striscioni e simboli del femminismo, corteo tra strade Roma al grido "Non una di meno" (3)

- "È a partire dalla consapevolezza e dalla fantasia che abbiamo maturato in questi mesi di pandemia, in cui abbiamo iniziato a ripensare le pratiche di lotta di fronte alla necessità della cura collettiva, che sentiamo il bisogno di costruire un nuovo sciopero femminista e transfemminista, della produzione, della riproduzione, del e dal consumo, dei generi e dai generi", si legge nell'appello scritto dall'associazione Non una di meno. "Non possiamo permetterci altrimenti. Dobbiamo creare l'occasione per dare voce a chi sta vivendo sulla propria pelle i violentissimi effetti sociali della pandemia, e per affermare il nostro programma di lotta contro piani di ricostruzione che confermano l'organizzazione patriarcale della società contro la quale da anni stiamo combattendo insieme in tutto il mondo", continuano le attiviste. "Le tantissime donne che sono state costrette a licenziarsi perché non potevano lavorare e contemporaneamente prendersi cura della propria famiglia sanno che non c'è più tempo da perdere", concludono. (Rer)