Ue-Corea del Sud: Borrell al telefono con ministro Esteri Eui-yong, focus su clima, sicurezza e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto oggi una telefonata con il ministro degli Affari esteri della Repubblica di Corea, Chung Eui-yong, con cui si è congratulato per la sua recente nomina. Borrell ha sottolineato che attende con impazienza di collaborare con il ministro per promuovere il partenariato strategico Ue-Repubblica di Corea. Entrambi attendono con impazienza di tenere il prossimo vertice Ue-Repubblica di Corea che consentirà alle parti di rafforzare il loro lavoro congiunto, in particolare sull'azione per il clima, l'agenda digitale e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza. Hanno parlato dell'urgenza di riprendere il dialogo intercoreano e Borrell ha ribadito il pieno e attivo sostegno dell'Unione europea alla completa denuclearizzazione e alla pace sostenibile nella penisola coreana. Nella telefonata è stato affrontato anche il tema dell'accordo sul nucleare iraniano e Borrell ha illustrato gli sforzi diplomatici in corso per rimetterlo in carreggiata. Hanno discusso le rispettive misure adottate in risposta alla pandemia e l'Alto rappresentante ha anche accolto con favore la recente ratifica da parte del Parlamento della Repubblica di Corea di tre convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. (Beb)