- "Sono ancora in tempo per un gran bel post retorico sull’8 marzo?", se lo chiede provocatoriamente su Facebook il deputato M5s, Vincenzo Spadafora, già ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. "Combatto per i diritti di tutte e tutti da quando ero ragazzino, per il rispetto delle diversità e soprattutto per il valore dell’unicità. Quanta ipocrisia in tanti post di oggi", osserva. (Rin)