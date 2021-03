© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa dell'Asl di Latina su sperimentazione vaccino italiano Reithera e anticorpi monoclonali; primi risultati utilizzo plasma da convalescenti. L'evento si svolge in streaming al link "https://ausl-latina.webex.com/meet/comunicazione2" (ore 12)- Il Coordinamento donne, lo Spi Cgil Rieti Roma Est Valle dell'Aniene e lo Spi Cgil di Roma e del Lazio presentano l'iniziativa "Non spettatrici ma protagoniste", con la partecipazione di Livia Turco, della consigliera regionale Marta Bonafoni e di dirigenti delle Asl Roma 2, 5 e Rieti. L'evento si svolge online sui canali social del sindacato (ore 16)- Fiaccolata a un anno dal primo lockdown "Non spegniamo le luci della notte" organizzata da Ihn, rete di imprese romane. Circo Massimo (ore 20) (Rer)