Roma: Caudo-Sanpaolo (Municipio III), si faccia varco da Viale Jonio a stazione metro

- Dopo 6 anni dall'apertura il capolinea della linea B1 non è ancora accessibile da viale Jonio, ma solo da via Scarpanto. "Più volte come Municipio abbiamo sollecitato RomaCapitale per riportare l'attenzione su questa criticità. Oggi, grazie all'interessamento della Commissione Mobilità capitolina presieduta dal consigliere Enrico Stefano, si è tornato a parlare di questa vicenda anche se la soluzione appare ancora lontana". Così Giovanni Caudo, presidente del Municipio Roma III in una nota. "Chiediamo, pertanto - continua Caudo-, all'amministrazione comunale di creare un varco temporaneo che garantisca l'accesso anche dalla via che dà il nome alla stazione della metropolitana". (segue) (Com)