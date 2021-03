Roma: Caudo-Sanpaolo (Municipio III), si faccia varco da Viale Jonio a stazione metro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione – spiega Stefano Sampaolo, vicepresidente e assessore all'urbanistica del Municipio Roma III - come più volte da noi spiegato, è alquanto intricata poiché il progetto prevede la realizzazione di una sorta di atrio/piazza con accesso da Viale Jonio: una piazza ottenuta grazie all'abbattimento di alcuni negozi e il loro trasferimento in un edificio, di eguale consistenza, da realizzare ex novo in posizione arretrata rispetto al Viale. Questa struttura commerciale, in realtà, è già stata realizzata da tempo ed è visibile dietro il cancello del cantiere ma i vecchi negozi non sono stati ancora demoliti. Di conseguenza, non ci sono né la piazza, né l'accesso alla metro. Questo è accaduto perché la procedura per il trasferimento dei negozi, che prevedeva tra commercianti e comune una sorta di patto di permuta tra vecchio e nuovo, si è arenata in dirittura finale per la contrarietà avanzata, a suo tempo, dal Dipartimento patrimonio. Inevitabili, quindi, sono state le tensioni e le controversie con i commercianti, cui era stata promessa la procedura di scambio". (segue) (Com)