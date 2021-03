Roma: Caudo-Sanpaolo (Municipio III), si faccia varco da Viale Jonio a stazione metro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi – conclude Sampaolo - dopo una fase di attesa in cui sembrava che Roma Capitale volesse cambiare completamente strada puntando su una procedura di esproprio, apprendiamo che il Dipartimento Mobilità di Roma Capitale sta invece lavorando, assieme a Roma Metropolitane, per sbloccare l'impasse tornando al meccanismo della permuta, in modo da tutelare il pubblico interesse e ridurre il contenzioso con i commercianti. Bene, ci auguriamo sia la volta buona, benché i tempi si prospettino ancora lunghi anche a causa di un'estensione dell'area di progetto. Ribadiamo, quindi, la necessità di creare un varco temporaneo per garantire l'accesso da viale Jonio da parte di tutti i cittadini, nelle more dell'identificazione finale della procedura amministrativa da percorrere". (Com)