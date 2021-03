Milano: De Chirico (FI), referendum tra cittadini Municipio per ztl Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo alle solite: Granelli bypassa i municipi per imporre dall'alto le sue decisioni di assessore pro-tempore. È questa la considerazione che ha il Partito Democratico per il Decentramento. Mi risulta che il Municipio 9 guidato dal presidente Lardieri abbia iniziato un percorso per ascoltare le esigenze del territorio e che il Consiglio si sia espresso favorevolmente. Sono convinto che sia questo il metodo giusto. Per una massima condivisione potrebbe essere organizzato un referendum, come prevede lo Statuto del Comune di Milano, per trovare il giusto compromesso tra le esigenze dei residenti e i tanti commercianti della zona”. Lo ha scritto in una nota Alessandro De Chirico consigliere comunale di Forza Italia a Palazzo Marino (Com)