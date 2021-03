8 marzo: Rizzotti (FI), bene Draghi, si lavori per raggiungere obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, rileva che "l'incontro avuto oggi con il presidente Draghi, che ha ricevuto una delegazione della commissione di inchiesta sul femminicidio è stato molto piacevole e cordiale, ma soprattutto proficuo. Si è detto disponibile ad approfondimenti costanti, e si è dichiarato - continua la parlamentare in una nota - primo sponsor di qualsiasi provvedimento che si possa prendere per far si che le ottime leggi sul femminicidio, e sulla violenza di genere, possano essere attuate nel miglior modo possibile. Conforta molto anche la presenza del ministro Bonetti che sappiamo essere infaticabile lavoratrice e molto attenta su questi temi". L'esponente di FI conclude: "Confidiamo che il governo lavori perché si arrivi a tutti gli obbiettivi che ci siamo dati oggi, noi saremo al suo fianco perché questo si realizzi". (Com)