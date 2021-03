Arabia Saudita: Stati Uniti, "preoccupazione" per attacchi missilistici Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno espresso la loro preoccupazione per i continui attacchi con droni e missili lanciati dai ribelli sciiti yemeniti Houthi contro l’Arabia Saudita. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Secondo la portavoce della Casa Bianca, l'amministrazione Biden è “allarmata” per l'escalation di attacchi contro il territorio saudita, ricordando come l'Arabia Saudita debba affrontare "autentiche minacce alla sicurezza". "Ovviamente continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con i sauditi alla luce di queste minacce”, ha dichiarato la Psaki in un briefing con i giornalisti. La comunità internazionale ha condannato gli attacchi con droni esplosivi e missili che ieri hanno colpito, pur senza causare danni rilevanti, le infrastrutture della compagnia petrolifera saudita Aramco nel porto di Ras Tanura, nell’est dell’Arabia Saudita. Il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, Nayef al Hajraf, ha sottolineato che gli attacchi non minano solamente la sicurezza e le capacità economiche del regno saudita, ma mettono a rischio l’approvvigionamento di petrolio a livello globale, considerando che Ras Tanura è uno dei più importanti terminal petroliferi del mondo. Condanne sono giunte anche dagli Stati Uniti, con il senatore repubblicano, Bill Hagerty, che in un messaggio sul suo profilo Twitter ha criticato l’approccio del presidente statunitense Joe Biden nei confronti dell’Iran, osservando che le aperture verso Teheran da parte della nuova amministrazione hanno incoraggiato il governo iraniano e i suoi alleati ad aumentare gli attacchi contro l’Arabia Saudita. "Ancora un altro attacco missilistico contro l'Arabia Saudita con tutte le caratteristiche di un attacco sostenuto dall'Iran", ha dichiarato Hagerty. "Sembra che il desiderio del (presidente) Biden di dare sollievo alle sanzioni di Teheran stia incoraggiando i mullah a intensificare la loro aggressione contro di noi e contro i nostri alleati", ha aggiunto. (segue) (Res)