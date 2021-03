Cipro-Italia: Di Maio domani a Nicosia, incontri con presidente Anastasiades e omologo Christodoulides

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà domani in visita a Cipro. Alle ore 11:15 italiane il ministro degli Esteri ha in programma un colloquio con il presidente cipriota ​​Nikos Anastasiades, mentre a seguire vedrà l'omologo Nikos Christodoulides. Attorno alle 13:15 sono previste delle dichiarazioni alla stampa dei due ministri degli Esteri. Nel primo pomeriggio Di Maio ha in agenda un incontro con il rappresentante speciale per Cipro del segretario generale delle Nazioni Unite, Elizabeth Spehar. Secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri di Nicosia, nell'incontro di domani Christodoulides e Di Maio analizzeranno le possibilità di rafforzare i rapporti bilaterali tra Cipro e Italia, in una serie di settori tra cui il commercio e gli investimenti. Altri temi di confronto saranno le questioni di interesse europeo, come la gestione della pandemia del Covid-19, le relazioni tra Ue e Turchia, l'immigrazione e la cooperazione nell'ambito del formato Med-7. I due ministri degli Esteri dovrebbero infine avere un confronto sulle prospettive di rilancio dei negoziati sulla questione cipriota, Mediterraneo, cooperazione energetica e ultimi sviluppi in Libia. Christodoulides e Di Maio, al termine del loro incontro, hanno in programma di tenere delle dichiarazioni congiunte alla stampa (Res)