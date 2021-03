Ama: presidente Municipio Roma VIII, Roma rischia di perdere azienda, con Raggi è sul baratro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo all'ultima possibilità per evitare il fallimento di Ama. La notizia non è quella sbandierata dalla sindaca Raggi del risanamento dell'Ama, ma il possibile fallimento dell'azienda municipalizzata senza un intervento in extremis dell'Assemblea capitolina. Roma rischia di perdere la sua azienda per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Raggi ci ha portato di fronte al baratro". Lo dichiara in una nota Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Liberare Roma. "Il piano industriale di Ama - aggiunge - avrebbe dovuto essere pronto, e spiegato alla città, all'indomani dell'elezione di Raggi a sindaca e non certo alla vigilia del suo saluto definitivo dallo scranno più alto del Campidoglio. A Raggi resta l'obbligatorietà di non far cadere nel baratro l'azienda con le migliaia di dipendenti e poi sarà compito, della prossima giunta capitolina ristrutturare e finalmente restituire un servizio che è oggi - conclude Ciaccheri - si presenta indecoroso per una città come Roma"(Rer)