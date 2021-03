Italia-Argentina: 8 marzo, ambasciata italiana rilancia progetto su microimprenditoria femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aiutare le donne di quartieri difficili di Buenos Aires a creare microimprese per la produzione di pasta fresca da vendere a mense e ristoranti della capitale argentina. Questo l'obiettivo, segnala una nota ufficiale, dell'iniziativa "Formazione è potere" rilanciata oggi in occasione della Festa della Donna. Il progetto, creato dall'ambasciata d'Italia a Buenos Aires e dallo chef Donato De Santis, prevede la realizzazione di corsi di cucina rivolti ad un gruppo di donne del quartiere "Rodrigo Bueno" di Buenos Aires. "Il sostegno alla parità di genere passa anzitutto per la uguaglianza dei punti di partenza che questi corsi di formazione vogliono garantire alle donne che vogliono avviare microimprese nel settore della ristorazione" ha detto l'ambasciatore italiano in Argentina, Giuseppe Manzo, salutando le partecipanti ad uno dei corsi tenutosi oggi nella capitale argentina. (segue) (Com)