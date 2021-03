Italia-Argentina: 8 marzo, ambasciata italiana rilancia progetto su microimprenditoria femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al sostegno di "Buenos Aires Chef Italiani - Baci", il progetto lanciato l'8 marzo dello scorso anno ha già consentito lo svolgimento, a novembre e a dicembre, di corsi di formazione che gli istruttori della Ong AsociAr, "moltiplicatori" dell'iniziativa, hanno portato anche in altri quartieri poveri di Buenos Aires. Il programma prosegue per un periodo di 2 mesi con gli chef italiani di Baci, in collaborazione con il governo della Città di Buenos Aires e la Ong Madero Solidario. L'iniziativa conta anche con la donazione di macchinari dell'azienda produttrice di apparecchiature per la pasta fresca "Pasta Linda". Oltre al rilancio del progetto "Formazione è potere", per celebrare la festa internazionale della donna l'edificio dell'ambasciata italiana è illuminato di viola. (Com)