Yemen: Ue, condanna attacchi ad Arabia Saudita rivendicati da Ansar Allah

- L'Unione europea condanna gli ultimi attacchi missilistici e di droni al Regno dell'Arabia Saudita rivendicati da Ansar Allah, e segue da vicino con preoccupazione gli attacchi della coalizione a Sana'a. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) secondo cui gli attacchi contro i civili sono inaccettabili. L'Unione europea esorta tutte le parti in conflitto nello Yemen a concordare senza indugio un cessate il fuoco. I recenti sforzi della comunità internazionale per stabilire uno slancio favorevole verso una risoluzione politica del conflitto non devono essere indeboliti. L'Unione europea continua a sostenere e lavorare con l'inviato speciale delle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione politica, rilanciare l'economia yemenita paralizzata e fornire assistenza al popolo yemenita, che soffre della più grande crisi umanitaria del mondo. (Beb)