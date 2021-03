Pd: Sardine, occupazione? Non erano arieti, campo di progressismo verde e sinistra non è solo casa vostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Erano tende, non arieti, eppure", chiarisce il movimento delle Sardine su Facebook in merito al loro presidio di sabato scorso davanti alla sede nazionale del Pd del Nazareno in seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti. Le Sardine tornano quindi a ribadire: "Non abbiamo occupato il Nazareno, abbiamo cercato di occupare lo spazio politico e intellettuale dove state facendo crescere le erbacce al posto di un giardino. Uscite da quelle stanze e girate per piazze, strade, periferie, scuole, università, fabbriche, uffici, tra i rider, i disoccupati, i contadini. Parlate non con voi stessi, ma con gli altri". Il Pd "formalmente non è casa nostra, ma tutto il centrosinistra è il campo che ci appartiene", precisano per poi aggiungere: "Ciò che vorremmo 'occupare' è il vostro spazio intellettuale e politico e riprenderci quello che sentiamo anche nostro, quello di cui siamo orfani. Nostro è l’ampio campo del progressismo verde e di sinistra". La fiducia delle persone, "che ancora, ostinatamente credono in voi, non può più passare tra le mediocri scorribande di vassalli, valvassori e valvassini. Parlate di poltrone quando non ci sono più posti a sedere, perché tra un po' non ci saranno poltrone da occupare, discutete di correnti quando i fiumi sono in secca, state in una torre opaca mentre le fondamenta si sfilano e siete cinti d’assedio dai vostri stessi figli", continuano le Sardine. "Avete dimenticato che quella non è solo casa vostra", osservano per poi ragionare del fatto che la politica di centrosinistra "ha bisogno che chi non parla più la lingua delle masse torni a studiare oppure si faccia da parte perché l’ascolto è terreno granitico che sostiene palazzi; non siamo in una babele, conosciamo quella storia e non c’è più né tempo né spazio per privilegi nobiliari". (Rin)