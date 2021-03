Covid: riunione su campagna vaccinazione con Garofoli-Gelmini-Speranza-Figliuolo-Curcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, una riunione operativa sul rafforzamento della campagna di vaccinazione anti Covid-19 si è tenuta oggi, a palazzo Chigi, tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, quello della Salute, Roberto Speranza, il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo ed il capo del dipartimento delle Protezione civile, Fabrizio Curcio. Nel corso dell'incontro non si sarebbe parlato della possibile adozione di nuove misure per contrastare la diffusione del contagio.(Rin)