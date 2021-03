Ama: vicesindaco Roma, chiusi conti con passato, ci hanno criticato ma fatti ci danno ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla gestione di Ama abbiamo chiuso i conti con il passato. Abbiamo messo nero su bianco un piano di risanamento aziendale e un nuovo piano industriale, senza cedere di un millimetro". Lo scrive in un post su Facebook il vicesindaco e assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese. "Ama non fallisce - aggiunge -. Per noi la linea è sempre la stessa. Prima si fa luce su conti, si individuano responsabili e poi se necessario si interviene pagando i debiti, quindi risanando e investendo. È l’unica strada per mettere in sicurezza i servizi, Pubblici, insieme all’azienda e ai suoi lavoratori. Tutte le opposizioni ci hanno criticato per anni, perché non eravamo ritenuti all’altezza di scegliere amministratori capaci. Ebbene, se ce ne fosse ancora bisogno, oggi abbiamo ribadito con i fatti che si sbagliavano. Abbiamo scelto donne e uomini che non si sono voltati dall’altra parte, quando altri hanno solo nascosto la testa sotto la sabbia. Oggi in conferenza stampa a fianco della sindaca c’era chi ha scoperto le carte e ha saputo gestire un iter amministrativo non semplice: Gianni Lemmetti, Katia Ziantoni, Luca Montuori e Stefano Zaghis. Tutti loro - prosegue Calabrese - hanno giocato un ruolo importante. E li ringrazio a nome di tutta la comunità romana. I capaci di prima invece venivano scelti per ‘foraggiare’ questi disastri. A oggi ne abbiamo già risolti tanti, la maggior parte dei cittadini non si è lasciata ingannare. Ciò che però ancora non si riesce a comprendere è come pensavano di farla franca. E lo scrivo non tanto pensando alla nostra amministrazione, che nel 2016 poteva pure non vincere, e chissà per quanto tempo gli stessi espertoni avrebbero continuato con queste mangiatoie. Purtroppo per loro però noi abbiamo vinto, e ora li abbiamo anche denunciati. Che ci provino, ora - conclude -, a dire che è tutta colpa della Raggi”. (Rer)