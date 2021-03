Egitto: autorità ordinano a cinque giornalisti di restare in custodia cautelare per altri 45 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Egitto hanno ordinato a cinque giornalisti di restare in custodia cautelare per altri 45 giorni. Lo riferisce il quotidiano “Shourouk”. I cinque giornalisti comprendono Khaled Dawood, ex portavoce del partito Dostor, Hosam Moenis, Hisham Fouad, Ramy Shaath e Abdel Naser Ismail. Contro i cinque giornalisti pende l’accusa di aver diffuso false notizie per mettere in pericolo l’ordine pubblico. In precedenza, questa mattina, media legati alla Fratellanza musulmana avevano riportato il rilascio di Dawood, dopo la liberazione di Mustafa Saqr, Islam El Kehli e Hasan el Qabani. La liberazione dei tre giornalisti è giunta dopo un post su Facebook di Diaa Rashwan, capo del Sindacato dei giornalisti, che cerca di restare alla guida del sindacato. Rashwan, sostenuto dallo Stato, è ampiamente contestato per non aver fatto nulla per ottenere il rilascio dei giornalisti detenuti. (Cae)