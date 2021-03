Albania: premier Rama, obiettivo è ottenere 88 seggi dopo le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista albanese ha come obiettivo minimo quello di ottenere lo stesso numero di seggi delle ultime elezioni del 2017, mentre quello massimo è di avere 88 parlamentari dopo il voto del 25 aprile. Lo ha detto oggi il premier albanese Edi Rama, presentando ufficialmente le candidature del suo partito per le elezioni del 25 aprile. Il Partito socialista, come annunciato da Rama, correrà sotto lo slogan "Albania il nostro futuro". "Il nostro obiettivo base è di ottenere 78 mandati, mentre quello massimo è di 88 mandati (140 sono i seggi del Parlamento di Tirana)", ha dichiarato Rama. "Questi non sono solo numeri", ha aggiunto il premier secondo cui queste affermazione si basano su proiezioni concrete. (Alt)