Tunisia: Covid, in arrivo domani primo lotto di vaccini Sputnik V

- La presidenza della Repubblica tunisina ha annunciato, in un comunicato pubblicato oggi, che 30 mila dosi del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 arriveranno domani in Tunisia. Nelle prossime settimane, secondo la presidenza, arriveranno altre 500 mila dosi. Grazie agli sforzi congiunti di tutte le autorità civili e militari competenti, queste dosi saranno distribuite secondo le priorità definite dal Comitato nazionale per la lotta la coronavirus, prosegue la nota. Il capo del governo tunisino, Hichem Mechichi, e il ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov, hanno posto l’accento, in una conversazione telefonica avvenuta lo scorso 3 marzo, sulla necessità di intensificare gli sforzi e la cooperazione nel contrasto alla diffusione del Covid-19. I due hanno convenuto di accelerare la consegna del siero Sputnik V, in tutto un milione di dosi, nel Paese nordafricano. (Tut)